Rechtsextreme Gewalttaten werden meist von Männern verübt

Ob der Fall Walter Lübcke, das Massaker von El Paso oder der versuchte Amoklauf in einer norwegischen Moschee: Nachrichten von Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund sind aktuell überall. Die Täter dahinter sind nahezu alle männlich. Aber woher kommt das? Dr. Frank Greuel, 42, ist seit zehn Jahren am Deutschen Jugendinstitut tätig und forscht dort unter anderem an der Arbeits- und Forschungsstelle für Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention. Ihm zufolge schätzt die Forschung den Frauenanteil in der rechtsextremen Szene auf gerade mal zehn bis 20 Prozent.