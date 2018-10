Ist der deutsche Poetry-Slam heute politischer als vor ein paar Jahren? Slam verarbeitet immer ziemlich genau das, was gerade in der Gesellschaft los ist. Seit dem Erstarken der Neuen Rechten ist er auf jeden Fall noch politischer geworden. Viele haben das Bedürfnis, sich auf der Bühne zu äußern. Als ich im Jahr 2000 angefangen habe, war Deutschland sehr politisch, Kohl war 1998 abgewählt worden, drei Jahre später wurde George W. Bush Präsident der USA. Die Slammer hatten eine Meinung dazu und wollten sie kundtun. In der Zeit von Merkel und Obama wurde alles etwas ruhiger. Da schien die Welt ja auch wieder in Ordnung. Richtig unpolitisch war der Slam aber nie.