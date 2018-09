In einem Fall wurde sich an einen Vorgesetzten gewandt, in einem anderen wurde Anzeige erstattet. Wir können die Fälle aber hier nicht nennen und die entsprechenden Dienststellen nicht konfrontieren, weil wir die Anonymität unserer Gesprächspartner gewährleisten müssen. Sie fürchten sich vor beruflichen und privaten Konsequenzen.

Für einen Polizeibeamten ist es normal, Sachverhalte zu berichtet, die er beobachtet hat und für nicht richtig hält. Ich schließe nicht aus, dass es in manchen Dienstgruppen Kollegen gibt, die davor zurückschrecken oder das nicht offensiv machen. Aber ich kenne ganz konkrete Fälle, in denen Kollegen sich an die Vorgesetzten gewendet und gesagt haben: Was hier gelaufen ist, war nicht korrekt. Zum Beispiel habe ich dadurch vom Verhalten eines Kollegen im Straßenverkehr erfahren, das einfach nicht akzeptabel war und letztlich zu dienstrechtlichen Konsequenzen geführt hat. Das unterstützen und fördern wir.