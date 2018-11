„Die Erinnerung an den Krieg verblasst – kann Europas Ordnung das überleben“? fragte die New York Times am Wochenende. Gibt es mehr rechtsradikale Strukturen, weil wir den Krieg vergessen?

Oliver Riek: Ich glaube nicht, dass es gerade mehr Rechtsradikalismus gibt, zumindest hoffe ich das. Aber was bemerkenswert ist: Wir leben in der ersten Epoche in der deutschen Geschichte, in der wir nicht an einem Krieg beteiligt sind. Und die Leute nehmen es wie selbstverständlich hin. Obwohl wir vor nicht einmal hundert Jahren Hauptakteur in den beiden schlimmsten Kriegen der Menschheitsgeschichte waren, ist Deutschland heute das viertreichste Land der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Da frage ich mich schon: Wo bleibt denn da die Ehrfurcht? Wie kann man denn da AfD wählen? Die AfD begibt sich übrigens auch immer wieder in eine Opfersituation, wie es extremistische Gruppierungen tun: „Wir sagen die Wahrheit, uns glaubt keiner, die Lügenpresse suggeriert uns seit Jahrzehnten schon dass alles in Ordnung sei, aber das stimmt gar nicht.“ Das finde ich erschreckend.