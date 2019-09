„Ich betrachte die linke Szene heute viel kritischer“

Gab es während der Recherche denn einen Moment, der dazu geführt hat, dass ihr eure Einstellung hinterfragt?

P: Als wir bei Paul Tiene und Hildegard Krämer waren. Papa fand nämlich sogar, dass das sympathische Menschen waren – obwohl sie sehr links eingestellt waren.

G: Die führen so ein verkorkstes Leben. In jungen Jahren hatten sie vielleicht Erfolgserlebnisse, aber jetzt haben sie große gesundheitliche Probleme und hausen in einem Loch. Ihre Einstellung hat sich all die Jahre nicht verändert. Die taten mir leid.

P: Das, was die bei dem Besuch teilweise zu uns sagten, war echt krass. Hätten Rechtsextreme das gesagt, wäre das überhaupt nicht okay gewesen. Trotzdem saßen wir da und hörten zu. Ich persönlich begann aber vor allem an meiner Offenheit gegenüber der Szene zu zweifeln, als in einem linksextremen Online-Forum ein Artikel über mich erschien, in dem anonym vor meiner Recherche gewarnt wurde. Darin hieß es unter anderem, man wüsste nicht, was meine Motive sind, und ich könnte ja für den Staat arbeiten. Da dachte ich: „Das gibt’s doch nicht, was die für einen Scheiß denken.“