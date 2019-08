Wird bei Politikerinnen häufiger die Frage nach Kompetenz gestellt?

Machen Frauen denn etwas anders in der Politik?

Nein, per se machen sie nichts anders. Es kommt darauf an, was sie für eine politische Haltung haben. Manche sagen: „Als Frau ist mir das wichtig“ und andere sagen: „Als feministische Politikerin ist mir das wichtig“. Es kommt also nicht auf das biologische Geschlecht an, sondern ausschließlich darauf, was die Politikerin daraus macht. Frauen sind genauso vielfältige Politiker oder Politikerinnen wie alle anderen Geschlechter auch.