Lilly Blaudszun kämpft für eine bessere SPD

Also bist du aktuell nicht von deiner Partei enttäuscht?

Natürlich finde ich es schwierig, wie sich die SPD in manchen Punkten verhält. Wenn man jetzt zum Beispiel auf das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ im Bundestag schaut (Anm. d. Red.: ein Gesetzesentwurf über die konsequentere Durchsetzung der Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern) – da erwarte ich als Sozialdemokratin, dass die SPD sich anders verhält. Würde ich eine Partei wollen, die mir voll und ganz entspricht, müsste ich meine eigene gründen. Gerade jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir die SPD komplett umkrempeln können – inhaltlich und personell. Ich bin motiviert und will diese „Jetzt erst recht“-Haltung mit in die Partei tragen und zusammen für eine bessere SPD kämpfen.