„Auf lange Sicht hat die Kreuzfahrt-Industrie keine Zukunft“

Sechs Stunden lang hing am Sonntagabend ein riesiges Kreuzfahrtschiff samt Besatzung und Passagieren im Hafen von Kiel fest. Grund waren die 50 Aktivisten und Aktivistinnen mit rund 20 Schlauchbooten und Kajaks, die das Schiff am Weiterfahren hinderten. So eine Aktion gab es in Deutschland bislang noch nicht – dazu bekannt hat sich das Kollektiv „Smash Cruiseshit“, zu dem bundesweit mehrere Gruppen und Einzelpersonen gehören und das sich extra für die Blockadeaktion gegründet hat. Es geht darum, gegen die Umweltverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe und die schlechten Arbeitsbedingungen auf ihnen zu protestieren. Die 20-jährige Studentin Helena (Name von der Redaktion geändert) war mit dabei – möchte aber anonym bleiben. Sie gehört der „Turboklimakampfgruppe“ (TKKG) an, die die Aktion nach eigenen Angaben losgetreten und koordiniert hat und erzählt, warum die Aktion so besonders war.