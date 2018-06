„Frauen und Ärzte haben Angst vor einer Kriminalisierung“

Konservative Befürworter des Paragrafen sagen, dass Frauen nur in Form eines ergebnisoffenen, vertraulichen Gesprächs der richtige Rahmen zur Beratung gegeben wäre. Was erwidern Sie darauf?

Schwangerschaftsabbrüche sind in unserem Land möglich, das ist in Paragraf 218 geregelt. Darin steht auch, dass vorher eine Beratung stattfinden und eine Einwilligung der Schwangeren vorliegen muss. Und das wird auch so bleiben, das persönliche Gespräch soll ja nicht durch Informationen auf Websites ersetzt, sondern lediglich ergänzt werden. Ich sehe im Paragrafen 219a einen Widerspruch zu Paragraf 218. Um sich für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, muss sich die Schwangere umfassend informieren können.

Muss man Paragraf 219a denn komplett streichen, oder wäre auch eine Änderung denkbar?

Eine Änderung des Paragrafen wäre natürlich auch schon ein Fortschritt. Wir vom Berliner Senat haben in unserer Bundesratsinitiative eindeutig die Streichung gefordert. Wer an 219a festhalten will, ist meist auch grundsätzlich gegen Abtreibungen. Das ist eine Haltungsfrage. Das Streichen schafft da klarere Verhältnisse, als eine Diskussion über Ausnahme- und Grenzfälle.