„Nur weil die Regierung weg ist, ist ihre Politik nicht weg“

Du scheinst eher pessimistisch eingestellt zu sein, was die politischen Lage in Österreich betrifft. Warum?

Es hat mich schon überrascht, dass Strache am Ende gehen musste. Es ist davor eigentlich schon wirklich viel passiert. Skandale, die man in Deutschland vielleicht ganz anders betrachten würde. Die aber für uns mittlerweile normal sind. Die direkten Verstrickungen der FPÖ mit dem Neonazi-Milieu etwa, oder die BVT-Geschichte zum Beispiel. Dinge, die nicht okay sind, die uns schaden. Die aber passieren, ohne als Skandale betrachtet zu werden. Man hatte bisher das Gefühl, dass man den Verantwortlichen nichts anhaben kann. Aus diesem Grund waren wir ja so in Feierlaune an dem Samstag, als das Video rauskam. Das habe ich in meinen jungen Jahren eben noch nie erlebt, dass die FPÖ so resignieren musste.