„Junge Menschen waren ein Hauptbestandteil der beiden letzten großen Protestwellen“

In einem Statement von protestierenden Student*innen in Teheran heißt es: „Wir, die Kinder Irans, sehen uns nicht als getrennt an von den Menschen, die auf dem Land leben. Ihr Leid ist unseres.“ Was bedeutet diese Solidarität?

Die Studentenbewegung bringt, wie gesagt, oftmals kollektive Missstände an die Öffentlichkeit. Ende der 90er Jahre unterstützten sie noch den Reformpräsidenten Mohammad Khatami. Aber von diesem fühlten die Studenten sich schnell hintergangen: Als im Sommer 1999 die Studenten für Meinungsfreiheit und gegen politische Bevormundung demonstrierten, wurde ihr Protest brutal niedergeschlagen – und der Präsident hat geschwiegen. Seitdem ist eine Radikalisierung der Studentenbewegung zu beobachten. Die Ereignisse vom vergangenen November, die viele aufgrund der staatlichen Reaktionen in einen Schockzustand versetzt haben, brachten etwas Außergewöhnliches hervor. Nämlich, dass über unterschiedliche ideologische Grenzen hinweg ein Diskurs an Überhand gewann: Als Hindernis für einen „besseren Iran“ sehen sie alle die eigenen Machthaber – und erst in zweiter Linie den amerikanischen Imperialismus.