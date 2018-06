Schlafen können wir daheim

Zum Feiern in ein anderes Land zu fahren, ist heutzutage keine Besonderheit. Junge Deutsche begießen ihr Abitur in Lloret de Mar, Amerikaner den Spring Break im mexikanischen Cancun, Briten betrinken sich gerne auf Ibiza. Sie suchen Hitze und billiges Bier in Bettenburgen. In der islamischen Welt stecken hinter dem Partytourismus andere Gründe. Wer aus Glitzermetropolen wie Manama in Bahrain oder Kuwait-Stadt ins benachbarte und erzkonservative Saudi-Arabien fährt, kann am Straßenrand eine beachtliche Menge verunglückter Mittelklassewagen zählen – auf der Rückkehr von Wochenendtrips hinterlassen von Partygängern, in deren Heimat es keine Alkoholkontrollen gibt, weil es eben auch keinen Alkohol gibt.