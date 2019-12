In dieser WG wohnen politische Gegensätze zusammen

Ihre erste Sitzungsperiode haben die drei Jungpolitiker nun fast hinter sich. An diesem Nachmittag sind sie ungewöhnlicherweise alle zu Hause. „Normalerweise sind wir wirklich von früh bis spät im Bundeshaus“, sagt Mike Egger. Doch heute stehen nur noch ein paar feierliche Anlässe an, die haben sie sich geschenkt. Jetzt sitzen sie an ihrem Tisch, essen Milchschnitten und Mandarinen, auf dem Laptop ist die Tagesordnung der verbleibenden Sessionstage geöffnet. Ryser und Egger diskutieren eine Weile über das Schweizer Atomkraftwerk, das am Tag drauf vom Netz gehen soll, dann geht es um Sport. Egger empfiehlt Silberschmidt ein Fitnessstudio ganz in der Nähe des Parlaments. Er hält sich die Hand einen halben Meter vor den Bauch. „Wenn man nicht aufpasst, sieht man nach der Session so aus.“