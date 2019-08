„Inzwischen wohnen hier zirka 95 Prozent Nazis“

Birgit und Horst Lohmeyer wohnen in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern – einem Dorf, das Rechtsextremisten zum „nationalsozialistischen Musterdorf“ einrichten wollen. Das bedeutet: eine gezielte Besiedlung, fremdenfeindliche Aushänge, Beschilderungen in Richtung Hitlers Geburtsort und Feste mit Fackeln und Scheiterhaufen. Inzwischen ist Jamel aber für etwas anderes bekannt: Heute beginnt das 13. „Jamel rockt den Förster“-Festival. Der Veranstaltungsort: Der Forsthof des Ehepaars. In den letzten Jahren sind hier schon Stars wie Die Toten Hosen, Casper & Marteria, Die Ärzte und Herbert Grönemeyer aufgetreten.