Du bist sehr engagiert bei noPAG, dem Bündnis, das sich gegen das neue umstrittene Bayerische Polizeiaufgabengesetz wehren will. Hat dieses Engagement auch mit deinen Erfahrungen mit der Polizei zu tun?

Ich wäre auch ohne meine Erfahrungen gegen dieses Gesetz. Aber jetzt hat es für mich natürlich eine andere Dimension. Was momentan abläuft, hat mich also eher ermutigt, mich bei noPAG zu engagieren.

Ich mache das im Übrigen auch deswegen öffentlich, weil man sich bewusstmachen sollte, was unsere Sicherheitsbehörden in diesem Land tun, oder was sie nicht tun. Wenn ich lese, dass der Präsident des Verfassungsschutzes geheime Informationen an die AfD weitergeleitet haben soll, oder wenn man sich den Verfassungsschutz anschaut im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex, dann finde ich es wesentlich, zu zeigen, womit sich diese Behörden ihre Zeit vertreiben: mit blankem Unsinn.