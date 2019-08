„Gerade von Deutschland wäre ein Zeichen für Menschenrechte wichtig“

Am Anfang der Proteste sind hier in Europa besonders die Bilder durch die Presse gegangen, die zeigen, wie sich in Sekundenschnelle Rettungsgassen bei den Demonstrationen bilden. Jetzt sieht es anders aus: Eine alte Frau stellt sich der Polizei entgegen, Demonstrierende schützen sich mit Gasmasken vor Tränengas und löschen Rauchbomben. Welche Botschaft sollten diese Bilder uns in Europa vermitteln?

Ich hoffe, dass die Menschen in Europa auf uns in Hongkong blicken und sehen, wie hart Peking und die Hongkonger Polizei gegen gewöhnliche Bürger und sogar Journalisten vorgeht. Sie müssen das Signal sehen: Die Art und Weise, wie der Autoritarismus Hongkong gerade beeinflusst, könnte in Zukunft genauso auch europäische Länder treffen. Die Menschen in europäischen Ländern sollten daher ihr Schweigen brechen und ihre Unterstützung für die Proteste in Hongkong bekunden.