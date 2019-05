Was denken junge CDUler über ihre Parteiführung?

„Ich sehe die aktuelle Situation und vor allem Frau Kramp-Karrenbauers Aussagen sehr kritisch. Das Video von Rezo ist völlig in Ordnung. Er spricht Dinge an, die die CDU jahrelang ignorierte, weil der jungen Generation nicht zugehört wurde wie die Veränderungen durch Digitalisierung. Besonders schlimm finde ich persönlich, dass Frau Kramp-Karrenbauer gegen Influencer schießt. Ich selbst habe ein Blog über meine Heimatstadt Hannover und ich finde es fatal, wenn unsere Vorsitzende dieses neue Berufsbild von oben herab kritisiert. Authentische Führung würde ausmachen, dass sie sich auf Augenhöhe mit Influencern beschäftigt. Die Junge Union selbst hat viel frischere Ansätze der Kommunikation. Zum Beispiel hatten wir auch eine Kampagne mit Influencern, die leider durch das Rezo-Video etwas untergegangen ist. Für die CDU ist diese Art der Kommunikation zu flippig, da gibt es für jeden Post lange Abstimmungsprozesse und am Ende ist dadurch alles recht moderat. Und im Zweifel auch zu spät. Es wäre also spätestens jetzt mal an der Zeit, dass die Partei sich junge Leute an den Tisch holt und mit ihnen spricht. Zum einen über Inhalte wie Digitalisierung und Klimaschutz. Da muss unsere Position ernst genommen werden. Aber auch über die Kommunikation, die sich in der CDU zu sehr auf die Kernwählerschaft um die 60 konzentriert. Und es wäre auch an der Zeit, Influencern zuzuhören, die einfach einen großen Einfluss auf die junge Generation haben. Das sollte man nicht unterschätzen.“