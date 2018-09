„Ich kann kaum zählen, wie oft ich die Grenze zur Republik Irland schon überquert habe. An meinem letzten Geburtstag bin ich für ein Wochenende in den Süden gefahren, das wäre nach dem Brexit vielleicht nicht mehr so einfach. Dabei sind die Unterschiede nur Kleinigkeiten: Bei uns gibt es Pfund, in der Republik Irland Euro. Hier zeigen die Straßenschilder Geschwindigkeiten in Meilen pro Stunde an, im Süden in Stundenkilometer. Wenn ich mit dem Auto über die Grenze fahre, bin ich meist aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wie schnell ich fahren darf.