Das Fahren mit dem Zug, sagt Vanessa, sei eigentlich das Schönste an der Reise. Einschlafen in einer Stadt, Aufwachen an der Küste, heute umgekehrt. Dazwischen Landschaften, Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen, gemeinsamer Zugalltag („Where are you going? „Watch out, this toilet is broken!“), fast wie eine fahrende WG. Die Holzvertäfelung des alten, aber gemütlich dahintuckernden Zuges erinnert sie an die Wohnung ihrer Großmutter. Nachdem ein unfassbar freundlicher Schaffner ihr Ticket kontrolliert hat, glaubt sie außerdem festgestellt zu haben, dass das Bahnpersonal hier insgesamt einen größeren Stolz auf seinen Beruf hat.