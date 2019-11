Die Junge Union Berlin feiert Weihnachten mit „Schlager gegen links“

Egal, wie ironisch das eventuell gemeint sein könnte – bitter auflachen lässt die Einladung viele dennoch. In einem Jahr, in dem in Halle zwei Menschen bei einem rechtsextremen Terroranschlag ermordet wurden, in dem der CDU-Politiker Walter Lübcke von einem Neonazi erschossen wurde, und in dem die AfD in gleich drei Bundesländern bei den Wahlen im Herbst zweitstärkste Kraft geworden ist, könnten auch junge Konservative zumindest mal drüber nachdenken, wie wichtig es wirklich ist, jetzt endlich mal eine Party gegen links zu veranstalten und das mit lustigen Schlagerhits zu verbinden.