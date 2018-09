Die Nürnberger Nachrichten wollten am Donnerstag, 27.09., in Erlangen ein Jungwählerforum unter dem Titel „Politikverdrossenheit – von wegen!“ veranstalten. Eingeladen wurden die jüngsten Kandidaten der sieben Parteien, die laut Umfragen die größten Chancen haben, in den Landtag einzuzeihen. Zudem sollte auch Ministerpräsident Söder kommen. Doch Lukas Eitel, 20, Landtagskandidat der Linken, und Lukas Ott, 18, SPD-Landtagskandidat, haben ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung abgesagt. Der Grund: Auf dem Podium hätten nur Männer gesessen, Frauen standen nicht auf der Teilnehmerliste.