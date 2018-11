Doch gerade als Hassans al-Kontars Zukunft in Kanada Form annahm, wurde er verhaftet. Weder sein Anwalt, noch Freunde, noch kanadische Unterstützer hatten Kontakt zu ihm. Man vermutete, er solle nach Syrien ausgewiesen werden. Währenddessen arbeitete das kanadische Konsulat allerdings weiter an seiner Umsiedlung nach Kanada. Bis er schließlich am Sonntag Cooper eine Nachricht schrieb: Er sei unterwegs – einige Stunden später nahm sie ihn am Flughafen in Vancouver in die Arme.