Wenn sie jetzt drei Wünsche frei hätten für ihre Zeit bei der EU, welche wären das?

Ich würde mir wünschen, dass die Rechtspopulisten bei der Europawahl kein Bein an Deck kriegen. Die sind ja kein Phänomen, was wir allein bei uns in Deutschland beobachten. Deren Stimmen sollen dann gar nicht alle an die SPD gehen, sondern breit verteilt an Parteien, mit demokratischem und europafreundlichem Konsens. Zweiter Wunsch: Die EU wurde als Wirtschaftsraum gegründet und da funktioniert sie auch ganz gut, aber sie muss den Schritt zum sozialen Europa schaffen. Etwas tun, was jeder Mensch in seinem Alltag auch spürt, über die Abschaffung der Roaming- Gebühren hinaus. Mein dritter Wunsch: Dass wir den Begriff „Solidarität“ wieder so definieren, dass es ehrlich ist. Es geht in Diskussionen aktuell immer so viel um Geflüchtete. Dabei sind die bereits in den 90er-Jahren in Lampedusa und Griechenland gelandet, es hat hier nur niemanden interessiert. Wir haben Italien und Griechenland damit alleine gelassen und denen noch nicht mal Geld dafür gegeben. Erst, als sie bei uns ankamen haben wir nach europäischer Solidarität gerufen. Aber so funktioniert das nicht.