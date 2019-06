Bürger*innen kaufen Nazis das Bier weg

Im Kampf gegen rechts wurde schon so einiges probiert: Demonstrationen, Demonstrationsverbote, ja sogar ganze Holocaust-Mahnmale wurden vor die Häuser von AfD-Politikern gesetzt. So richtig gestoppt hat das die Nazis allerdings in den seltensten Fällen. Umso besser, dass die Bürger*innen des sächsischen Ortes Ostritz nun offenbar eine gewaltfreie Lösung des Problems gefunden haben: Sie trockneten die Nazis einfach aus.