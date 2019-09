Raina hat gegen Deutschland Beschwerde bei der UNO eingereicht

Was unternimmst du in Deutschland, um die Leute davon zu überzeugen, dass der Klimaschutz gerade das politisch wichtigste Thema ist?

Ich nehme regelmäßig an „Fridays for Future“-Demos in Hamburg teil. In der Schule sprechen wir untereinander über den Klimawandel, meine Freundin und ich haben eine Klima-AG gegründet. Ich bin der Meinung, dass das Problem bei der Bildung anfängt. Wenn man das Wissen darüber nicht hat, kann man auch nichts für den Umweltschutz tun. Wir wollen auch jüngere Schüler, die noch nicht so viel über den Klimawandel wissen, darüber informieren, wie sie ihren Beitrag leisten können.