„Wir sind die Revolution, ihr seid der Bürgerkrieg“

Sara Safieddine nimmt in der Beiruter Innenstadt eine silberne Spraydose aus ihrer Handtasche und sprüht mit blauer Farbe an die Stellwand: „Dieser Platz gehört uns“. Dahinter steht ein verlassenes Theater. „Das Gebäude ist für die Leute, nicht für die Regierung, wir wollen Kunst darin sehen“, sagt sie wütend. „Wir jungen Menschen haben so viel zu sagen und wir Libanes*innen sind sehr kreativ. Kunst ist der einzige Weg, viele Menschen zu erreichen und der beste Weg, sich auszudrücken.“ Die libanesischen Proteste der vergangenen Tage waren dementsprechend laut und bunt. In der nördlichen Stadt Tripoli legte ein DJ auf, in Beirut zelten Aktivist*innen seit Wochen auf dem zentralen Märtyrerplatz in der Innenstadt; Kreative bemalen den Sockel der Statue für gefallene Märtyrer mit bunten Bildern und sprühen Wände in der auf Hochglanz sanierten Innenstadt an. Im Norden hängen sie Parteifahnen ab und ersetzen sie mit der libanesischen Flagge.