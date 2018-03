„Überall und jederzeit kann eine Bombe der Saudis explodieren“

Saudi-Arabien, das reichste Land der Region, bombardiert seit drei Jahren das ärmste Land der Region. Auch deutsche Waffensysteme spielen in dem Krieg eine Rolle. Wenngleich Deutschland vor ein paar Wochen alle Rüstungsexporte an das Königreich auf Eis gelegt hat (mit Ausnahme der bereits genehmigten): Allein im dritten Quartal 2017 lieferte die Bundesrepublik Rüstungsgüter und Waffensysteme im Wert von 148 Millionen Euro. 2016 genehmigte Deutschland noch Rüstungsexporte in Höhe von fast 530 Millionen Euro nach Riad.