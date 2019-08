Was halten brandenburgische Spitzenkandidat*innen von Millennials?

Was würde der beste Freund des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) über ihn sagen? Was hält Andreas Kalbitz (AfD) von Rechtsextremismus? Und was ist auf dem letzten Handyfoto von Kathrin Dannenberg (Linke) zu sehen?

Wir haben die brandenburgischen Spitzenkandidat*innen der großen Parteien gebeten, uns vor der Landtagswahl am Sonntag einige Satzanfänge zu vervollständigen.