Rechtes Lager gewinnt an Stimmanteilen dazu (bei höherer Wahlbeteiligung), die Leute wählen jetzt nur AfD statt CSU. Alle Linken so: "wow! Erdrutsch! Menschlichkeit siegt! Bayern stellt sich dem Hass entgegen!". Kommt mal alle wieder in der Realität an. #ltwby2018 #ltwbayern18