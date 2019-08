Würden sächsische Spitzenkandidaten einen Joint annehmen?

Die Wahl am Sonntag könnte ziemlich knapp ausgehen: Die amtierende schwarz-rote Koalition steht auf der Kippe. 2014 noch holte die CDU 39,4 Prozent der Stimmen in Sachsen. Jetzt steht die AfD mit 25 Prozent nur knapp hinter den Christdemokraten. Ministerpräsident Michael Kretschmer kämpft deshalb um jede Stimme. Am Samstag sind Zehntausende in Dresden auf die Straße gegangen, um unter dem Motto #unteilbar für eine offene Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen und vor den Wahlen ein Zeichen zu setzen.