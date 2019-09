„Die etablierten Parteien haben diese Wähler nicht ein für alle Mal verloren“

Gestern wurde in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt und ganz Deutschland hat etwas sorgenvoll auf die beiden Ost-Bundesländer geschaut – denn Umfragen hatten zeitweise der AfD große Chancen vorhergesagt, zumindest in Sachsen die stärkste Partei zu werden. Das ist sie nicht geworden, sondern mit 23,5 Prozent in Brandenburg und mit 27,5 Prozent in Sachsen jeweils nur zweitstärkste Partei. Ganz anders ist es aber, wenn man sich ansieht, wie junge Menschen unter 30 abgestimmt haben. Astrid Lorenz ist Politikwissenschaftlerin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Leipzig. Sie erklärt, warum so viele junge Menschen in Brandenburg und Sachsen die AfD gewählt haben.