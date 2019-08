Wann strategisches Wählen Sinn ergibt

In Sachsen gibt es jetzt vor der Wahl gerade ein sehr konkretes Beispiel: Die Initiative „Zukunft Sachsen“ ruft dazu auf, strategisch CDU, SPD oder Grüne zu wählen, um den Einzug der AfD in die Regierung zu verhindern. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich finde ich, dass Wähler sich Gedanken darüber machen sollten, wie sie ihre Stimme strategisch einsetzen können. Denn damit können sie durchaus das Ergebnis besser in ihrem Sinn beeinflussen. In gewissen Situationen ist das wichtig. Ich finde es daher hilfreich zu erklären, wie sich bestimmte Stimmen wahrscheinlich auswirken werden. Entscheiden muss am Ende aber natürlich der Wähler selbst. Und nicht für jeden Wähler trifft die Logik der Initiative zu.