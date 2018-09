Die Lebensplanung der Jungen noch ein bisschen weiter nach hinten verschieben will auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die 56-jährige CDU-Generalsekretärin hat im Sommer vorgeschlagen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Natürlich nicht für alle, die da bisher drum herum kamen – wie sie selbst. Nur für die Jugend. So könne dann der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Bundesrepublik wiederhergestellt werden. Dass für dessen Verlust wohl diejenigen am wenigsten können, die derzeit noch die Schulbank drücken und von ebendieser Wiedereinführung betroffen wären – geschenkt. Dass Wehrpflicht wegen der schlechten Qualität unattraktiv und das freiwillige soziale Jahr schlecht bezahlt ist – nicht der Rede wert. Was zählt, ist nur: Etwas muss ausgebadet werden, also erinnert sich die Politik mal wieder an die Jungen.