Der kommt...

… vermutlich nicht in den hessischen Landtag. Alles andere wäre eine Überraschung. Bei der Wahl in Hessen im Jahr 2013 gab es für Die Partei 0,5 Prozent. Die Ansprüche hingegen sind, wie gewohnt, andere: Auf die Frage seines Parteikollegen und Vorsitzenden des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Mark Benecke, antwortet Bouffier: „Wir gehen immer von 100 Prozent plus X aus.“ Über die Höhe von X möchte er dabei nicht spekulieren. Gewiss sei jedoch, dass man mehr Prozente sammeln will als die SPD. Um seine Chancen zu verbessern, weiß Bouffier sich clever zu positionieren: Falls gewählt, will er sich dafür einsetzen, dass die Kita-Betreuung ab der Geburt kostenlos ist: „Dieses Versprechen bringt Wählerstimmen.“