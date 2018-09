Es sei an der Zeit, „dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen sind“ wehren, sagte Schulz. Am Ende sagte der SPD-Politiker: „Die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte.“ Damit spielte er auf zwei Reden von Gauland und Weidel an. Gauland hatte die NS-Zeit einmal als „Vogelschiss“ bezeichnet. Weidel forderte 2017, die politische Korrektheit gehöre „auf den Müllhaufen der deutschen Geschichte“.