Gab es Unterschiede zwischen den Schulformen?

An den Hauptschulen war ich entsetzt, dass die Schüler*innen dort noch viel machtloser sind als an anderen Schulformen. Das liegt daran, wie Schulen funktionieren. Oftmals ist es wichtig, was für ein Elternhaus die Kinder haben und ob die Eltern auch als ihre Anwältinnen oder Anwälte agieren. Dieser Support ist an den Hauptschulen oftmals nicht da und führt dazu, dass die Schüler*innen eine besonders starke und offene Form von Diskriminierung erleben. Als Forscherin war es für mich oft sehr schwer, diese Erfahrungen zu hören und gleichzeitig das Gefühl zu haben: Ich kann jetzt nichts tun, um die Lebensrealität dieser jungen Menschen zu verändern.