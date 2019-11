Das ist: Mattia Santori, der die „Sardinen-Proteste“ gegen Salvini anführt

Der kommt ...

... ziemlich aus dem Nichts. Bis vor einer Woche haben die meisten Menschen in Italien (und der Welt) noch nichts von Mattia gehört. Mittlerweile ist er Sprecher der „Sardinen“-Bewegung und ständig im italienischen Fernsehen zu sehen. Dabei gründete sich die Bewegung erst am 14. November bei einem Flashmob. Eigentlich wollten die vier Freund*innen in Bologna nur eine Gegenveranstaltung zu einem Wahlkampfauftritt Salvinis in der Sportarena organisieren. Dort sprach Salvini vor 6000 Menschen. Um mindestens genauso viele Menschen wie Salvini versammeln zu können, hatte Mattia spontan die Facebook-Gruppe „6000 Sardine“ gegründet. Am Ende kamen weit mehr Leute zusammen: 15 000 Italiener*innen drängten sich auf dem Marktplatz Bolognas zusammen wie Sardinen.

Der geht ...

... genau wie seine Freund*innen mit gutem Beispiel voran: Denn eine Bedingung für die Teilnahme am Protest war, friedlich zu demonstrieren und keine beleidigenden Sprechchöre gegen Salvini zu richten. Außerdem sollten keine Parteien teilnehmen und keine Symbole gezeigt werden – außer Sardinen. Das kam offenbar gut an: Mittlerweile gab es Versammlungen unter anderem in Florenz, Mailand und Palermo.