Viele Menschen in Deutschland sind schockiert von den Ereignissen in Chemnitz wollen die rechte Hetze dort nicht einfach so hinnehmen.

Für kommenden Montag ist ein Konzert für Toleranz, Weltoffenheit und ein gemeinschaftliches Miteinander geplant. Zahlreiche Künstler und Bands haben sich schon angekündigt.

Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf Hochtouren. Die teilnehmenden Bands und zahlreiche Prominente wie etwa Klaas Heufer-Umlauf rufen im Netz unter dem Hashtag #wirsindmehr dazu auf, nach Chemnitz zu kommen und ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Hass zu setzen.