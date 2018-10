Angela Merkel will nicht mehr. Sie zeigte sich deshalb am Montagmittag bereit, ihren Parteivorsitz in der CDU abzugeben. Zusätzlich kündigte sie an, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten zu wollen. Sie geht damit einen Schritt, den manche schon länger erwartet haben, nach dem viele sogar schon seit Monaten brüllten. Die Reaktionen im Netz auf ihre Ankündigung könnten unterschiedlicher nicht sein.