Zudem, sagt Schutzbach, seien viele Menschen nach Jahren der Kämpfe im Internet schlicht und einfach müde. „Die denken sich: Ich habe keine Zeit mehr für so etwas, ich habe nur ungefähr 80 Jahre hier und will meine Zeit jetzt lieber dafür einsetzen, über meine eigenen Utopien und Visionen nachzudenken, als immer nur in Abwehr zu stehen.“

Sieht man sich die Menschen an, die in sozialen Medien den offensiven Gesprächsabbruch verkünden, stellt man schnell fest: Die meisten von ihnen sind Frauen, und/oder ihr Aussehen oder ihre Namen entsprechen nicht dem, was sich Rechte unter Deutsch vorstellen. Das ist natürlich kein Zufall.