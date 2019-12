Charlotte will ein Verbot des N-Worts in Deutschland

jetzt: Charlotte, was ging in dir vor, als du von dem Urteil erfahren hast?

Charlotte Nzimiro: Das war ein Schlag in die Magengrube. Ich saß in der Bahn, als ich die Nachricht gelesen habe. Wenn ich das N-Wort lese, löst das so viele negative Emotionen in mir aus, und das geht allen Schwarzen so. Als ich mich gefangen hatte, habe ich noch in der Bahn die Petition gestartet und direkt losgetippt. Die Argumentation, dass Kramer es ja nicht so gemeint habe, ist so absurd. Ich höre dieses Argument schon mein Leben lang: ,Ich meine das ja gar nicht so. Deswegen darf ich das sagen.‘