„Und zu diesem deutschen Volk gehöre ich dazu?”

In Deutschland trage ich meine Kippa nur sehr selten. In Weimar würde ich mich unwohl fühlen. Hier traue ich mich auch nicht, händchenhaltend mit meinem Freund durch die Straßen zu laufen. In New York, wo ich vorher gelebt habe, ist das anders. Dort leben viel mehr Juden und das Judentum ist Teil des normalen Lebens. In den USA ist die jüdische Identität der zweite Vorname. Da sagt man gleich: ‚Hey my name is Äneas and I’m jewish.‘ An dem Theater, an dem ich arbeite, habe ich es bisher mit kaum jemandem geteilt. Einmal, als ich einem Kollegen davon erzählte, dass ich jüdisch bin, meinte er: ‚Boah, du bist erst der zweite Jude, dem ich begegne.‘ Er war schon Mitte 30. Wie kann das sein?