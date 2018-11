Dass die AfD riskiert, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, hat ein von der Partei selbst in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt. In verschiedenen Bundesländern überlegt der Verfassungsschutz gerade, ob er Parteimitglieder wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen oder der Nähe zu rechtsextremen oder islamistischen Gruppierungen beobachten soll. In einer Pressekonferenz am Montag nannte Parteichef Jörg Meuthen die Überlegung, die Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, „politisch motiviert“ und wies sie zurück.