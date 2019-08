Ich bin mit meinen Eltern 1996 im Zuge der Finanzkrise in Albanien von Tirana nach Deutschland gekommen. Wir sind dann im Rahmen des Asylverfahrens nach Essen versetzt worden. Ich sollte schon ein Jahr vorher eingeschult werden, also 1997, das ist dann aber in Rücksprache mit dem Kinderarzt wegen meiner sprachlichen Defizite verschoben worden. In der Vorschule war ich wie auch zu Beginn der Grundschulzeit ziemlich isoliert. Ich hatte große sprachliche Probleme, das zusätzliche Jahr im Kindergarten hat mir wenig bis gar nichts gebracht. Das war quasi ,learning by being there‘ statt ,learning by doing‘, weil ich wirklich kaum gesprochen und daher also auch nichts gemacht habe.