So haben die jungen Menschen in Österreich gewählt

27 Prozent von ihnen haben sich für Kurz und die ÖVP entschieden. Damit konnte der Bundeskanzler mit einer Geschichte aufräumen, die gerne über ihn erzählt wird: Er komme ausschließlich bei Senior*innen gut an. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen schafft Kurz es zwar sogar auf 43 Prozent. Doch dass ihn so viele junge Menschen wählen, ist angesichts der konservativen Politik der ÖVP, zu der sie sich auch nach dem Ibiza-Skandal weiter bekannte, ein guter Wert. Zum Vergleich: 2017 holte Kurz in der jungen Generation 28 Prozent. Er verlor also gerade mal ein Prozent, obwohl seine Regierung derart heftig gescheitert war.