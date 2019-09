Wir müssen uns in Österreich gegenseitig am Vergessen hindern!

Das Ganze ist aus Perspektive der FPÖVP-Kritiker also vor allem eins: zermürbend. Immerhin ging man bereits im Jahr 2000 zusammen auf die Straße. Aber wenigstens ist man zusammen weniger allein – auf den wiederaktivierten sogenannten „Donnerstagsdemos“ hat sich inzwischen fast so etwas wie eine Leidensgenossenschaft entwickelt. „Wir sind fix zusammen“, tröstet man sich mantraartig Woche für Woche. Immer noch. Und das ist gut so. Denn obwohl die schwarz-blaue Koalition ja eigentlich vor ein paar Monaten zerfallen ist, vom Tisch ist sie damit immer noch nicht. Die Wahlprognosen für die bevorstehende Nationalratswahl am Sonntag sehen die FPÖ immer noch an dritter Stelle, die ÖVP mit großem Abstand zur SPÖ an erster. Während die einen also offenbar schon längst wieder vergessen haben, was beim vergangenen Mal eigentlich genau schieflief, sind sich andere in Österreich durchaus bewusst, wie wichtig es ist, sie daran zu erinnern. Das gibt Hoffnung.