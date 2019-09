Das ist: Yannick Shetty, der die „Generation Ibiza“ vertreten will

Das ist ...

... Yannick Shetty, 24, Kandidat für die liberalen „Neos“ bei der Nationalratswahl in Österreich. Seine Partei wurde erst 2012 gegründet und heißt eigentlich „Das Neue Österreich und Liberales Forum“. Shetty tritt bei der Wahl am kommenden Sonntag zum ersten Mal an und ist dabei auf Listenplatz 10 seiner Partei. Das dürfte aktuellen Umfrageergebnissen zufolge reichen, um für die kommenden fünf Jahre einen Platz im Parlament zu bekommen. Shetty ist mit 24 einer der jüngsten Kandidaten. Er ist in Innsbruck aufgewachsen, studiert in Wien Jura und ist Bezirksrat in Wien-Josefstadt. Sein Vater kommt aus Indien, seine Mutter ist halb Koreanerin, halb Österreicherin – Shetty nennt sich selbst daher mit einem Lächeln auf den Lippen eine „recht bunte Mischung“.