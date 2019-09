Wie zwei Videos vor der Wahl in Österreich die ÖVP zerstören sollen

Konstantin Kladivko steckt hinter „Die echte Zerstörung der ÖVP“. Er studiert Jura in Wien, ursprünglich kommt er aus Paffstätten, einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Der 25-Jährige sagt im Gespräch mit jetzt: „Mir ist wichtig, dass sich junge Menschen wie ich mit Politik befassen. Ich will, dass die Jungen anfangen, kritisch gegenüber Parteien und Politikern zu werden.“ Junge Menschen sollten nicht einfach an alles glauben. Um das zu erreichen, hat er viel Freizeit investiert: „Das Video war sehr viel Arbeit, ich habe mehrere Wochen recherchiert. Das ist wie eine kleine wissenschaftliche Arbeit.“ Bereits im Juli begann er mit den Vorbereitungen. Freitagnachmittag haben sich schon mehr als 91 000 Menschen das Video angesehen. Das ist für Österreich eine beachtliche Anzahl an Klicks – vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Konstantin keine Basis an Follower*innen hat.