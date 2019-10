Der offenbar rechtsextreme Täter, der gestern in Halle zwei Menschen erschossen hat und versuchte, in eine Synagoge einzudringen – ist der so etwas wie Ihre „Zielgruppe“?

Ja, genau der gehört zu unserer Zielgruppe. Ich habe in meinem Leben schon vor mehr als 20 Jahren solche Täter kennenlernen können, erst in meinem Job im Staatsschutz und jetzt mit „Exit“. Täter wie er tauchen immer wieder auf. Allerdings sind die sehr schwer zu erreichen – übrigens auch für die Sicherheitsbehörden. Denn so jemand agiert sehr im Verborgenen und hat sich ideologisch vorpräpariert und relativ isoliert bewegt. Aber sie sind auf der ideologischen Ebene erreichbar. Also muss man in die Foren rein, die sie rezipieren. In diesen Foren kann man etwas erreichen, aber da muss man sich natürlich auf eine sehr kritische Form der Kommunikation einlassen.