In den vergangenen Tagen wurde im Netz viel um den angeblichen CDU-Kandidaten Hannes Hertwig diskutiert. Hertwig will bei der sächsischen Landtagswahl 2019 für einen Wahlkreis Dresden antreten, sein Vorstellungstext kursierte schnell im Netz. Darin schreibt er in der Mitgliederzeitung der Dresdner CDU unter anderem: „Jeder Widerstand meiner Person gegenüber wird in noch nie dagewesener Brutalität niedergeschlagen. Deshalb bin ich eine gute Wahl.“